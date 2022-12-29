李家超：爭取下月15日前通關 消息：初期每天北上3萬名額

中港通關在望。被問到本港明年農曆新年前是否與內地通關，行政長官李家超表示，正與內地商討「逐步、有序、全面」通關，爭取一月十五日前就方案提交審批並落實。他說，陸路口岸是客流量最大的過關方式，疫情前每日單向達四十至五十萬人流，他不希望市民在口岸大排長龍，或出現混亂，故通關初期或設「人數限制」，並按實際情況逐步放寬通關人數限額。據接近港府的可靠消息人士透露，通關初期香港往內地配額暫定每日三萬人，屆時將開放所有口岸。



李補充，通關日期、口岸開放、路線選擇，會由政務司司長陳國基領導的「通關事務協調組」與內地商討，盡可能有最大的「人數安排」，目前先確保運力安排，提供一個更好的通關經歷。



此外，本港新冠疫情仍嚴峻，單日新增兩萬零八百六十五宗確診個案，重上兩萬水平，輸入個案佔一千一百七十六宗，再創新高，另多五十九名患者離世，創今年四月十五日之後新高。院舍感染個案高企，六十一間安老及殘疾院舍共九十名院友及十六名員工確診。