﻿全港滅鼠大行動展開﻿ ﻿街市放鼠膠 3個月捕700隻﻿

■政府採取T型鼠餌盒新技術以提升滅鼠成效。

鼠患遺害深遠，港府不容有失，環境及生態局昨天推出全港滅鼠大行動，動員往街市、後巷、公屋及公園等地滅鼠，目標在明年底將鼠患黑點減少一半。環態局局長謝展寰透露滅鼠招數，當局在黃大仙大成街街市試用老鼠膠，成效大增，十月至今一共捕殺七百隻老鼠，將在全港施放鼠膠。有醫生認同政府手法，指必須採用有成效滅鼠方法，並反駁使用鼠膠不人道之說。謝展寰聯同食環署、康文署等部門昨早在黃大仙區巡視滅鼠工作。謝表示，食環署在大成街街市試驗不同滅鼠方法，以前放鼠籠，每月平均捉到四、五隻；今年年中起增加深夜放置鼠籠及鼠餌，被捕老鼠倍增；十月起再試用酒精捕鼠器，不到三個月捉到八十四隻；十一月底起試用鼠膠，短短三周捉到三百八十五隻，至上周共捉到四百八十二隻。謝指，十月至今大成街街市每周捉到老鼠開始下降，顯示滅鼠方法有效，會將擴展至全港。食環署副署長姚繼卓指，過去四個月在全港捉到二萬三千隻老鼠，比去年同期多逾五成。行動期間，政府採取多項措施提升滅鼠成效，包括一、在街市、後巷、公共屋邨、公園及工地等推行針對性滅鼠策略；二、使用T型鼠餌盒等新技術；三、各部門成立內部審查小組，加強監察滅鼠工作；四、食環署在全港增設十九隊夜更滅鼠隊；五、聯同本地大學探討制訂「綜合鼠患指數」；六、透過講座及片段，推廣防治鼠患指引等。殺鼠防疫 非不人道對於有意見認為，鼠膠滅鼠，對動物不人道。呼吸系統專科醫生梁子超認為，滅鼠方法愈有效愈好，「其實任何方法，都沒可能做到佛家咁大慈大悲」，強調老鼠帶有戊型肝炎，可傳染給人，加上繁殖速度極快，若不及時撲殺，不排除爆發鼠疫。大成街街市蔬菜檔檔主劉先生指，近月老鼠明顯減少，形容以前傍晚便有許多老鼠出沒，「好似係佢哋嘅天下」。全港公共街市販商大聯盟主席黃齊偉透露，商販亦會自行用鼠膠滅鼠，強調成效高於鼠籠。