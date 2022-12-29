﻿日指定港人4機場入境﻿﻿運輸﻿局已去函促撤回

中國放寬防疫限制，內地人外遊意欲大增。日本政府突然宣佈收緊對中國、香港和澳門人等的入境限制，包括中港澳三地直航機僅可載客飛往四個指定機場。運輸及物流局批評有關決定令人失望，已去信日本要求撤回。經港府與日本政府溝通，了解到本港航空公司仍可派飛機往受限制機場，接走原定上機的港人離開。有旅行社確認航空公司可安排「吉機」到四個指定機場以外地區，接走港人。



日本政府前日突然宣佈由本周五起，中港澳航班只能從東京的羽田機場、成田機場、大阪關西機場以及名古屋的中部機場入境。運輸及物流局局長林世雄昨批評日本的決定倉卒，令人失望，局方去信日本當局嚴正要求撤回決定。他透露，經溝通後獲確認，本港航空公司仍可派航班由日本各個機場載客飛返香港。

港機可往其他區接客



東瀛遊執行董事禤國全指，香港航空將安排「吉機」接載北海道客人返港；香港快運已取消昨今兩天前往北海道札幌的航班，團友可轉團、保留團費或退款。縱橫遊執行董事袁振寧指，一周飛往札幌、福岡的航班分別逾十班，合共幾萬個機位都滿座，而下月是農曆新年旅遊高峰，受影響人次估計有約五至六萬人。



旅遊業議會總幹事楊淑芬指，約有三成旅客取消行程，有近二百名客人，聖誕旅遊旺季估計有過千名旅客受影響。如有關措施延續至農曆新年，估計多數旅客會取消行程，會再有數以千計的團友受影響，對剛復甦的旅遊業影響很大。

國泰今午公佈應變安排



昨天在香港國際機場，有旅客準備出發前往沖繩和福岡等受限目的地，有人指一早預訂機票和酒店，不會取消行程，不排除會轉到大阪再返香港。亦有市民考慮回程經東京或南韓返港。



國泰航空回覆本報查詢，指一直與日本相關當局積極溝通，將於今日中午前向顧客及社會各界提供進一步資訊，又說今日往返日本各航點的所有定期航班如常運作。保險業聯會稱日本措施屬政府命令，非旅遊保險可保。