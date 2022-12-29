調查顯示四川省感染率達63% 內地爆疫嚴重京患者增逾4倍



內地疫情嚴峻，有內媒指有北京醫院急診室患者增逾四倍，醫院實施分級診療。四川省的新冠感染調查顯示，受訪者感染率達到六成三，以四川約8200萬人口計，即感染的人口或超過五千二百萬。

有內媒報道指，北京朝陽醫院近兩周，急診內科的病人從每日約一百多人，激增到四百五十至五百五十人。急診科副主任透露到診患者以老年人、患有合併基礎病（包括冠心病、高血壓、免疫功能缺陷等）的危重症患者為主。醫院實行分級診療，病情危重、生命體徵不穩定的患者將立即送入搶救室，而情況較為穩定的患者需排隊候診。

傳廣州市長染疫逝



原廣州市市長黎子流盛傳感染疫情，本月二十五日在廣州逝世，享年九十一歲。消息指黎子流夫人亦染疫，昨天亦不治。中國科學院院士、防疫專家張怕禮表示，一般人在感染新冠病毒後三至六個月內，再感染的機會比較低，但免疫力較差的老人、兒童等有較大的機會反覆感染。



四川省疾控中心日前做的調查顯示，新冠病毒感染率達六成三，相等於超過五千二百萬人染疫，當局指目前已處於回落階段；調查有十六萬人參與，結果顯示有症狀的民眾以咳嗽、發燒、乏力等為主，當中最多人出現咳嗽。

多地現「搶藥潮」



另外，中國宣佈放寬防疫措施後，多地出現「搶藥潮」。

據日媒報道，由於多了中國顧客大批購買感冒藥，加上染疫個案上升，東京、池袋等地部份藥妝店開始實施限購感冒藥、止痛藥；新加坡亦推出限購規定。

港九藥房總商會副理事長張德榮向本報指，即使有貨到港，亦只得少量，價錢亦升高近三至四成。