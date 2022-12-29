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港鐵抽獎送388張全年車票

2022-12-29 列印
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港鐵指將推出一系列新年推廣，包括於下周二起至一月底，透過MTR Mobile抽獎，送出三百八十八張全年車票。推出深受市民歡迎的生肖車票外，二一年年中推出的百分之三點八特別車費回贈優惠，會延長一個月至明年一月三十一日結束，與市民一起歡度新歲。「港鐵兔年賀年車票」售價為一百元，由明年一月一日至二十二日公開發售。
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