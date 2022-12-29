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美股中段升34點

2022-12-29 列印
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杜指中段報三三二七五點，升三十四點；納指則報一○三八九點，升三十六點。

滙控美國預託證券價格見四十八點八港元，升零點二七港元；騰訊則見三百二十三點四港元，跌二點七五港元。
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