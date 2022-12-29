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2022年光影回顧

2022-12-29 列印
「童心」抗疫 ■高傳染力的Omicron殺入本港，葵涌邨家長擔心一個口罩不足以防疫，為愛兒做好「雙重保護」。 陳極彰攝
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新冠病毒肆虐全球，香港人度過三個疫年。今年第五波Omicron疫情衝擊香港，為港人生活帶來巨大挑戰。《頭條日報》以攝影師鏡頭的獨特視角，回顧過去一年來港人的抗疫歷程。禍從口入■不少食肆「爆疫」出現感染群組，衞生防護中心派員到食店採集環境樣本，檢查通風口。盧江球攝
禍從口入■不少食肆「爆疫」出現感染群組，衞生防護中心派員到食店採集環境樣本，檢查通風口。盧江球攝
快測自保■面對未知的變種病毒，人人自危，市民搶購快速檢測包，買得到如獲至寶。蘇正謙攝
快測自保■面對未知的變種病毒，人人自危，市民搶購快速檢測包，買得到如獲至寶。蘇正謙攝
撩鼻常態■往內地的關口年中實施「檢測待行」，深圳灣口岸可見不少人即場做核酸檢測，小朋友為過關都要忍受撩鼻不適。盧江球攝
撩鼻常態■往內地的關口年中實施「檢測待行」，深圳灣口岸可見不少人即場做核酸檢測，小朋友為過關都要忍受撩鼻不適。盧江球攝
苦了長者■第五波疫情湧現大量確診者，公立醫院急症室不勝負荷，寒夜下有大量長者要瑟縮在戶外的病牀，通宵候診。李睿哲攝
苦了長者■第五波疫情湧現大量確診者，公立醫院急症室不勝負荷，寒夜下有大量長者要瑟縮在戶外的病牀，通宵候診。李睿哲攝
全民快測■二月上旬疫情升溫嚴峻，時任特首林鄭月娥展示快測棒，計劃推行全民自我檢測，讓市民自行檢測求安心。蘇正謙攝
全民快測■二月上旬疫情升溫嚴峻，時任特首林鄭月娥展示快測棒，計劃推行全民自我檢測，讓市民自行檢測求安心。蘇正謙攝
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