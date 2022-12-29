2022年光影回顧
撤所有社交距離措施 僅維持口罩令 防疫大解放取消疫苗通 入境免測核酸
李家超宣佈，由今天起取消檢疫令以及不再界定密切接觸者，但會通過確診患者向相關人士發出健康措施建議。當局亦取消疫苗通行證，也取消所有社交距離措施，包括限聚令、一點五米餐桌距離和每枱人數限制等，只維持口罩...
2022-12-29
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國務院春運工作方案 倡探索實行彈性休假
國務院應對新型冠狀病毒感染疫情聯防聯控機制春運工作專班，印發了春運工作方案，指從一月七日開始至二月十五日為歷時四十日的春運期，為保障工人有序回鄉過年，各地應探索實行彈性休假、錯峰有序出行，降低公眾集中...
2022-12-29
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俄禁售石油反制限油價國家
面對國際圍堵批評，俄羅斯總統普京作出反制行動，前日簽署一道法令，禁止輸出及售賣石油產品給那些支持西方國家對俄羅斯實施石油價格上限的國家和公司。消息公佈後，國際市場油價變化不大。二月付運的布倫特級原油期...
2022-12-29
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ONE INNOVALE單日連沽3伙
恒基旗下粉嶺ONE INNOVALE-Cabanna近期交投趨增，昨日再增添3宗成交，單日再套現逾1300萬，項目單是本月至今，已售出約53伙。新盤ONE INNOVALE-Cabanna昨日售出單位...
2022-12-29
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通關在即旅遊餐飲股彈 恒指漲305點曾越2萬關
內地宣佈下月8日起入境免隔離，市場憧憬中港兩地通關在即，港股假後復市，恒指曾飆逾500點，收復2萬大關，創近4個月高位，消費、旅遊、本地餐飲等通關受惠股升幅靠前。惟內地股市走勢偏軟，恒指午後無以為繼，...
2022-12-29
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西甲戰火重燃 馬體地頭劏腩
西甲經過世界盃小休後今周重開，法國前鋒基沙文於世界盃表現突出，阿根廷中場迪保羅更是球隊捧盃功臣，兩人勢將世界盃的強勢帶回球會，今晚聯手助馬德里體育會主場大炒包尾大幡艾爾切全取三分，讓球主客和讓兩球「主...
2022-12-29
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醫生老公力撐拉埋病人投票 陳煒開到口想攞視后同天上父親分享
陳煒（煒哥）憑TVB重頭劇《回歸》鄧麗娟一角殺入《萬千星輝頒獎典禮2022》「最佳女主角」最後十強，以「親生女」姿態成為視后大熱，跟「影后」鮑起靜及好戲之人江美儀拗手瓜。強敵當前，煒哥未驚過，自爆有好...
2022-12-29
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李一飄 - 加把勁谷針 力遏疫亡風險｜社論
香港受新冠疫情困擾近三年，近期單日確診數字維持在二萬宗上下，但絕大部份染疫者均沒有重症，惟每天仍有數十人死亡。在這個趨勢下，政府決定由今天起取消多項控疫措施，包括取消檢疫令和不再界定密切接觸者、取消疫...
2022-12-29
- 李純恩 - 通關了｜好好過日子
- 梅傲雪 - 念三哥｜百味人生
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- 盧永雄 - 我們都會是「王重陽」｜巴士的點評
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仲達 - 勇進齊心進步可勝｜頭號目標
筆者常告誡自己不要太容易被一些下游馬房的戰馬吸引，雖然此類馬會偏好分，但馬房成績低沉總有其原因，長追得不償失。然而，何良馬房上季雖經歷了不達標的挫折，但今季明顯反彈，而最值得讚揚是鬥志極佳，捧其戰馬根...
2022-12-28
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