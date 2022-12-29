將軍澳地盤冧天秤 幸無傷亡

將於明年竣工的將軍澳入境事務大樓，昨早一個位於天台的巨型天秤突然拗曲倒塌，壓住頂層棚架，搖搖欲墜懸掛半空，幸沒釀成傷亡。今次是四個月內第二次冧天秤嚴重事故，工業傷亡權益會感震驚，促勞工處必須徹查事件。



事發於昨早十時許，位於唐賢街近至善街將軍澳入境事務大樓地盤，其十七樓高平台的一個天秤突然塌下，網上圖片顯示，重逾數十噸的天秤倒塌，壓住頂層棚架，其中一相片拍到，天秤架疑不堪負荷拗曲向下墜落，懸掛半空。



工業傷亡權益會指事故未有造成任何傷亡實屬萬幸，巨型機器倒塌乃嚴重事故，勞工處必須徹查以免再發生同類意外。今次是四個月內第二宗天秤倒塌意外，九月七日秀茂坪安達臣道房協地盤發生奪命工業事故，一個重六十五噸的天秤倒塌導致三死六傷。