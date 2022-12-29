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新界北檢5噸煙花拘父子

2022-12-29 列印
■警方檢獲總值逾五百萬元煙花。
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臨近農曆新年，警方在新界北檢獲五噸煙花，相信是近年最多，二人涉嫌非法藏有煙花爆竹被捕。

檢獲的煙花總值逾五百萬元，由多個紙箱裝載，有槍械款式、炮仗等多種煙花爆竹，爆炸品處理課人員到場協助處理。警方新界北反黑組根據線報調查發現，有人在坪輋簡頭村一間約一千呎村屋內收藏大量煙花，周三採取行動拘捕屋內兩父子，涉嫌非法藏有煙花爆竹。
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