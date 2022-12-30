日本讓步港人可直飛北海道九州沖繩

中國放寬防疫入境限制，內地因而出現外遊潮。但日本數日前突然宣佈，收緊對中國、香港和澳門等的入境限制，包括中港澳三地直航機僅可載客飛往成田、羽田、關西和名古屋中部四個機場。此舉引起港府不滿，向日本駐港總領事館表達強烈關注，要求撤回相關決定。日本當局昨天讓步，容許由港澳兩地出發的直航航班，在確定乘客在過去七日沒有到過內地，就可於北海道札幌新千歲、九州福岡、沖繩那霸三個機場降落。然而，港府認為新措施仍然不合理，再向日本當局要求取消限制。

運輸局：限制不合理要求當局撤回



日本當局公佈，若由港澳兩地出發直航航班，航空公司確定機上乘客在過去七天不曾逗留中國內地，就可載客入境札幌新千歲、福岡、沖繩那霸機場。運輸及物流局回應指，有關安排只適用於從香港及澳門飛往日本的航班，但有關限制仍不合理，會繼續要求日本當局撤回所有針對香港出發的航班限制。港府指，已提醒本地航空公司盡快向受影響旅客交代最新航班安排。