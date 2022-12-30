﻿航空公司紛削飛日航班﻿﻿ 旅行社批申報政策難求真﻿

日本容許無接戴過去七日逗留內地旅客的香港航班，可載客前往北海道札幌新千歲、九州福岡、沖繩那霸機場。國泰等多間航空公司宣佈，要削減部份往日本航班。有旅行社認為個人申報有否在七日內入境中國的安排不切實際，難以求證真假，又指下月受取消或減航班影響的團友有約千多人。



國泰昨日發聲明，確認可繼續運作前往日本所有航點的航班，包括東京、大阪、名古屋、福岡和札幌，但由於未能在本周已運作航班數目的基礎上，再額外增加航班，需要削減約兩成原定於明年一月運作的往日本航班，只能每星期提供六十五班機。由今日起，所有前往名古屋及福岡航班均會取消，而原定每日一班往札幌的航班，則會逢周一及周三取消；CX500往東京成田及CX502往大阪航班會在部份日子取消。



至於所有由日本來港的航班，明日至下月八日，國泰將安排不載客航班，協助在日港人返港，下月九日起就會取消部份航班。



香港快運指下月由香港出發前往日本的航班將減少四十一班，下月十四日起，部份往福岡、大阪、沖繩、東京羽田、成田及名古屋的航班將取消。香港航空則指乘客登機時須簽署聲明七天內未曾在內地逗留。全日空宣佈取消下月十七至三十一日期間來往東京成田的NH812航班。

港旅遊業批事件令人困擾



縱橫遊執行董事袁振寧指出，港人入境日本用護照，但往內地則是用回鄉證，兩個系統不對接，難以求證個人申報真假，認為有關安排不切實際。他又指，日本當局今次通知倉卒，除旅行社，航空公司、酒店及旅客，都因事件感到困擾。他估計，下月受取消或減航班影響的團友有約千多人。



東瀛遊執行董事禤國全向傳媒表示，旅行社正聯絡早前已報名下月一日至十日、前往沖繩及北海道的二、三百名旅客再參與行程。他預計，一月中以後的航班多為加班機，相關航班的行程將會受影響。他又指近日航空公司吉機往日本接載港人，成本上漲加上航班大減，預料農曆新年的機票價格將飆升。