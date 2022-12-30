內地現旅遊潮 農曆年出國搜索量增6倍

內地宣佈有序恢復中國公民出境旅遊，出現國內外旅遊潮，而臨近元旦假期，機票預訂量大幅增加，有線上旅遊平台數據指，近日元旦期間出發的國內機票預訂量增長近三成半，機票價格亦同樣升近三成。而農曆新年出境搜索量，亦急增六倍。



線上旅遊平台「去哪兒」數據顯示，元旦熱門出行目的地有成都、北京、三亞、上海、深圳、廣州等地。元旦期間出發的國內機票預訂量增加三成四，而對比同期售出的元旦假期國內機票價格，上升了逾兩成八。而隨著近期防疫政策不斷調整，加上年底春運來臨，多間國內航空公司包括中國東航、吉祥航空等，都指將加大運力投入。而有民航數據顯示本周二的民航國內客運航班量，已恢復至一九年的逾半。「去哪兒」又指內地周一宣佈下月八日起有序恢復公民出境旅遊後的十五分鐘，國際機票瞬時搜索量增長七倍，熱門目的地為泰國、日本和南韓。旅遊網站「攜程」則指農曆新年出境旅行團的搜索量，急增六倍。