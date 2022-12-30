香港青年聯會30屆會慶及會董會就職典禮 冀成為「青年宿舍計劃」營運者

■行政長官李家超（右）頒發委任狀給青聯新任主席楊政龍。

■中聯辦副主任陳冬在大會上致辭，讚揚青聯一直服務國家、香港及青年。

■政務司副司長卓永興（右三）出席活動支持。

香港青年聯會「學習貫徹二十大精神·香港青年聯會第三十屆會慶及會董會就職典禮暨香港青聯交流基金周年會慶」昨晚在灣仔會展中心舉行。英皇集團副主席楊政龍就任新一屆青聯會主席，他宣佈將與紀惠集團合作，達成「青年宿舍計劃」建議，一同遞交建議書，希望成為「青年宿舍計劃」的營運者；同時在保安局及懲教署協助下，邀請三十多間企業提供逾一百個工作崗位給更生青年，鼓勵他們重新服務社會。就職典禮冠蓋雲集，特首李家超、中聯辦副主任陳冬、外交部駐港特派員公署副特派員楊義瑞、政務司司長陳國基、政務司副司長卓永興、律政司副司長張國鈞、民政及青年事務局局長麥美娟、中聯辦青年工作部部長張志華、政制及內地事務局局長曾國衞、保安局局長鄧炳強、房屋局局長何永賢、教育局局長蔡若蓮、民政及青年事務局副局長梁宏正、創新科技及工業局副局長張曼莉、警務處處長蕭澤頤、廉政專員胡英明、入境事務處處長區嘉宏、海關關長何珮珊、懲教署署長黃國興、消防處處長楊恩健等一眾官員政界及各界翹楚出席，共同學習及貫徹二十大精神。行政長官︰青聯堅守愛國愛港宗旨李家超致辭時表示，青聯一直堅守愛國愛港的宗旨，為不同背景的青年提供實習交流、創新創意活動。中聯辦副主任陳冬指出，青聯一直服務國家、香港及青年，扶持青年成長，壯大青年成長，增強愛國精神，且全力支持香港依法施政，維護香港繁榮穩定，為各團體樹立表率。主席楊政龍︰青年強則國家強青聯主席楊政龍致辭時，引述了中共總書記習近平在二十大的言論，強調「青年強，則國家強」，指青聯會致力協助青年「四業」問題，為香港青年提供學習機會及資源，同時打通他們到內地發展的途徑。楊補充，未來，青聯將深刻學習貫徹二十大精神，同時積極落實國家主席習近平的七一重要講話精神，堅守初心培養愛國愛港者，為青年成長成才創造更多機會，投身建設香港的行列中，實踐並建設社會主義現代化國家。」《施政報告》提出要擴大「青年宿舍計劃」，增加青年宿舍供應。楊政龍宣佈，將與紀惠集團達成「青年宿舍計劃」協議，並一同遞交計劃書，冀望將銅鑼灣旭逸酒店改建成提供九十八間房間的青年宿舍，有望成為「酒店改建青年宿舍計劃」的營運者。