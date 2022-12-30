香港青年聯會30屆會慶及會董會就職典禮 冀成為「青年宿舍計劃」營運者

就職典禮冠蓋雲集，特首李家超、中聯辦副主任陳冬、外交部駐港特派員公署副特派員楊義瑞、政務司司長陳國基、政務司副司長卓永興、律政司副司長張國鈞、民政及青年事務局局長麥美娟、中聯辦青年工作部部長張志華、政制及內地事務局局長曾國衞、保安局局長鄧炳強、房屋局局長何永賢、教育局局長蔡若蓮、民政及青年事務局副局長梁宏正、創新科技及工業局副局長張曼莉、警務處處長蕭澤頤、廉政專員胡英明、入境事務處處長區嘉宏、海關關長何珮珊、懲教署署長黃國興、消防處處長楊恩健等一眾官員政界及各界翹楚出席，共同學習及貫徹二十大精神。
行政長官︰青聯堅守愛國愛港宗旨
李家超致辭時表示，青聯一直堅守愛國愛港的宗旨，為不同背景的青年提供實習交流、創新創意活動。
中聯辦副主任陳冬指出，青聯一直服務國家、香港及青年，扶持青年成長，壯大青年成長，增強愛國精神，且全力支持香港依法施政，維護香港繁榮穩定，為各團體樹立表率。
主席楊政龍︰青年強則國家強
青聯主席楊政龍致辭時，引述了中共總書記習近平在二十大的言論，強調「青年強，則國家強」，指青聯會致力協助青年「四業」問題，為香港青年提供學習機會及資源，同時打通他們到內地發展的途徑。
楊補充，未來，青聯將深刻學習貫徹二十大精神，同時積極落實國家主席習近平的七一重要講話精神，堅守初心培養愛國愛港者，為青年成長成才創造更多機會，投身建設香港的行列中，實踐並建設社會主義現代化國家。」
《施政報告》提出要擴大「青年宿舍計劃」，增加青年宿舍供應。楊政龍宣佈，將與紀惠集團達成「青年宿舍計劃」協議，並一同遞交計劃書，冀望將銅鑼灣旭逸酒店改建成提供九十八間房間的青年宿舍，有望成為「酒店改建青年宿舍計劃」的營運者。