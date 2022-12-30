青聯與紀惠集團合作 為青年提供98間房間

■大會現場展示青年宿舍的示範單位。

■銅鑼灣旭逸酒店將改建成提供九十八間房間的青年宿舍。

香港青年聯會與紀惠集團合作，計劃將銅鑼灣旭逸酒店，改建為青年宿舍。將會提供九十八個酒店房間，為符合資格的十八歲至三十歲在職香港青年提供可以負擔及舒適的獨立生活空間。符資格年輕人 最長租住5年申請人最長可以租住五年，申請人在租住期間，每一年需要完成四百小時的社會服務，包括社區義工服務、公民教育活動等等。青聯昨晚特別展出一個面積為一百九十三方呎的單位模型，擺設兩張單人牀、一張沙發及一張電視桌，另設獨立浴室和衣帽間。香港青年聯會作為宿舍的營運機構，將有三大服務重點，希望青年能做到「愛生活、愛社區、愛自己」：第一重點是「連接交流」，宿舍內會恆常舉辦交流活動及推行積分獎勵計劃，讓青年建立朋輩脈絡；其次是「社區參與」，透過參與對內及對外的社區事務，建立對社區的歸屬感；最後是「生涯規劃」，青聯會向宿生提供不同職業及身心發展培訓機會及京港兩地交流的平台，如職業導向計劃、體藝團體活動等，提高他們的社會流動性，積極融入社會發展大局。邀30企業提供100崗位 助2019受煽動青年更生香港青年聯會關注青年更生事宜。青聯主席楊政龍表示，二○一九年不少青年受煽動而做出違法行為，青聯非常關注他們的更生事宜，因此在保安局及懲教署的協助下，青聯響應「招職創未來」及「愛心僱主」等項目，邀請了三十多間企業合共提供逾一百個工作崗位，一方面喚起大眾支持有關青年更新，促進社會共融的訊息，同時紓緩青年因自身經歷帶來的自卑感，鼓勵他們運用一己之力，好好地服務社會。楊政龍在致辭時透露，青聯在短時間之內，已經成功配對兩位青年，二人亦準備投身內地大灣區工作。