港新增24895宗確診62人死 盧寵茂：放寬並不等於放棄

本港昨日新增逾二萬四千宗本地病例，多六十二名患者離世，新增一名十六月大確診女嬰個案情況危殆，連同新增個案共有三幼童危殆，其餘兩人是兩個月大女嬰及二十三個月大男嬰。醫務衞生局局長盧寵茂則強調「放寬並不等於放棄」，又指是時候將檢疫及預防的責任和權力交給市民。



本港單日新增二萬四千八百九十五宗確診，有二萬三千五百八十九宗是本地感染，一千三百零六宗是輸入個案；多六十二名患者離世；三十一間安老院及十間殘疾人士院舍，合共六十六名院友及十五名員工確診。目前有約百分之五十一點三個案帶Omicron BA.4或BA.5變異病毒株。衛生防護中心指本港每日錄得的新增個案仍高企，又提醒檢測陽性的人士，如病徵輕微，可以向私家醫生求醫。



對於在確診個案高企時放寬防疫措施，盧寵茂昨指新冠疫情與三年前情況不同，雖然染疫個案可能上升，但相關數字已不是最重要的一部份，強調「放寬並不等於放棄」，現時是適當時間由政府的管控，改為將檢疫及預防的責任和權力交給市民，由市民自己留意症狀，包括是否需要面診、請假等。他又指新冠疫情對醫療系統壓力比流感大，新冠和流感更會有疊加作用，是「一加一大於二」。

正檢討入境旅客打針要求



被問及放寬措施有否心理關口，他說唯一心理關口是如何確保市民健康和確保醫療服務，而內地政策改變是港府今次放寬的其中一個考慮因素。



另外，目前內地旅客毋須接種新冠疫苗即可入境，海外旅客須打齊針方可入境並不一致。盧寵茂指正檢討對旅客的疫苗要求，快將有調整，他指考慮如何達至一致性，「到底是維持所有要疫苗接種，還是兩方面都不用，要平衡風險。」