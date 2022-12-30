少茶客認為社會需復常，但市民亦要自律，確診者「唔好出嚟」以免再有大爆發。倫敦大酒樓副總經理蘇萬誠指放寬限制有助帶動酒席生意，預期春茗、聯歡會等酒席會增加，生意額起碼多五至六成。
酒樓料春茗生意增5成
少茶客認為社會需復常，但市民亦要自律，確診者「唔好出嚟」以免再有大爆發。倫敦大酒樓副總經理蘇萬誠指放寬限制有助帶動酒席生意，預期春茗、聯歡會等酒席會增加，生意額起碼多五至六成。
日本讓步港人可直飛北海道九州沖繩
中國放寬防疫入境限制，內地因而出現外遊潮。但日本數日前突然宣佈，收緊對中國、香港和澳門等的入境限制，包括中港澳三地直航機僅可載客飛往成田、羽田、關西和名古屋中部四個機場。此舉引起港府不滿，向日本駐港總...
2022-12-30
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中國公司有份承建工程龐大 孟加拉首條地鐵線開通
中國公司有份承建的孟加拉第一條地鐵線正式開通，全長約二十公里的六號地鐵線，日後還會延長，貫穿首都達卡。孟加拉總理哈西娜主持通車儀式，她指地鐵開通是孟加拉發展的一個里程碑，將極大紓緩達卡的交通擠塞，令居...
2022-12-30
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俄烏戰事嚴冬正處膠着狀態 烏軍求破僵局苦候西方國家武器
俄烏戰事陷入膠着狀態，烏克蘭軍方情報部門首長指俄軍和烏克蘭政府軍都未能取得重大進展，烏軍正等候西方國家供應的武器運到，以求打破僵局。烏軍於十一月成功從俄軍手上搶回南部戰略城市赫爾松後，大部份激戰集中在...
2022-12-30
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旺角利奧坊單日連沽9伙
恒基旗下旺角利奧坊．壹隅交投趨增，項目昨日進行新一輪銷售，並即日售出8伙，連同同系毗鄰利奧坊‧曦岸亦售出1伙，單日沽9伙，套現約6800萬。恒基物業代理營業（二）部總經理韓家輝表示，利奧坊．壹隅銷情持...
2022-12-30
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Guanze首掛￼2.3倍 星空華文成「賺錢王」
多隻新股趕搭今年上市尾班車，周三於暗盤勁升的山東省醫學影像解決方案供應商Guanze Medical（2427），以及內地綜藝節目營運商星空華文（6698），昨日首掛表現更勝暗盤，分別暴漲2.3倍及7...
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紐尼斯為前途而戰 紅色獵狐槍
達雲紐尼斯今季轉投利物浦後，表現一直未如理想，適逢同為鋒將的荷蘭新星加普周三確認即將加盟紅軍後，令前者不得不為正選位置而戰。今晚英超，利物浦於二○二二年最後一仗將主場鬥李斯特城，紐尼斯勢重拾勇態保正選...
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確診張敬軒勇奪3大獎 MIRROR掃9獎威盡勁爆頒獎禮
《新城勁爆頒獎禮2022》昨晚頒發63個音樂獎項，日前舉行演唱會期間確診的張敬軒缺席頒獎禮，仍獨攬「勁爆年度歌手」、「勁爆演繹大獎」及「勁爆播放指數歌曲」《賽勒斯的愛》三大獎，成為大贏家！MIRROR...
2022-12-30
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李一飄 - 冬天大滅鼠 防夏日爆疫禍｜社論
市民不時在屋邨、食肆、街市和公園見到老鼠蹤影，鼠患威脅，不能輕視。新一屆政府展現魄力，環境及生態局推出全新的全港滅鼠行動，動員跨部門人力，分頭針對食肆、街市、後巷、公屋及公園等鼠患高危地，向鼠輩宣戰。...
2022-12-30
- 李純恩 - 通關了｜好好過日子
- 梅傲雪 - 念三哥｜百味人生
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仲達 - 勇進齊心進步可勝｜頭號目標
筆者常告誡自己不要太容易被一些下游馬房的戰馬吸引，雖然此類馬會偏好分，但馬房成績低沉總有其原因，長追得不償失。然而，何良馬房上季雖經歷了不達標的挫折，但今季明顯反彈，而最值得讚揚是鬥志極佳，捧其戰馬根...
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