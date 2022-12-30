任睇No.1
  • 12º
  • 72%
  • 2022年12月30日 星期五
熱門： 通關世界盃2022綠置居工展會港鐵

日報新聞 > 港聞

酒樓料春茗生意增5成

2022-12-30 列印
■政府放寬多項防疫措施，實施後首日酒樓情況。
Previous Next

政府昨日起取消大部份社交距離措施，包括「疫苗通行證」、一點五米餐桌距離等。酒樓昨生意更見暢旺，茶市滿座；政府亦取消所有入境強制核酸檢測，不少入境旅客直言新安排方便，形容來港即遇上防疫措施放寬「好好彩」。

少茶客認為社會需復常，但市民亦要自律，確診者「唔好出嚟」以免再有大爆發。倫敦大酒樓副總經理蘇萬誠指放寬限制有助帶動酒席生意，預期春茗、聯歡會等酒席會增加，生意額起碼多五至六成。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載星島頭條App
hd