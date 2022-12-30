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﻿黃麖被困鐵欄罅隙　腿部受傷淌血﻿

2022-12-30 列印
■黃麖不斷掙扎致腿部受傷淌血。
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一頭黃麖前晚十一時許在大埔大窩東支路行人天橋近南華莆對開，懷疑亂竄走上天橋，撞及鐵欄被困罅隙，無法動彈而不斷掙扎，致腿部受傷淌血並發出哀鳴，巿民見狀報案，幸獲消防拯救脫困。

消防發現黃麖卡於鐵欄內，頭部及上半身已跌出橋外，用工具將牠的身體固定，以繩索套着其上半身以防跌落橋底，再以電剪將欄杆撬開救出黃麖，交由愛護動物協會人員檢查和治療。
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