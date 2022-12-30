任睇No.1
  • 12º
  • 72%
  • 2022年12月30日 星期五
熱門： 通關世界盃2022綠置居工展會港鐵

日報新聞 > 港聞

美股中段升333點

2022-12-30 列印
Previous Next

杜指中段報三三二○九點，升三百三十三點；納指則報一○四三七點，升二百二十五點。滙控美國預託證券價格見四十八點七港元，升零點三一港元；騰訊則見三百三十七點三港元，升二點零六港元。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載星島頭條App
hd