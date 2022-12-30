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2022年光影回顧

2022-12-30 列印
深切悼念 ■前國家主席江澤民離世，本港學生觀看追悼大會直播時，不禁落淚。 黃頌偉攝
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二〇二二年，香港經歷變化起伏，由第五波疫情陰霾，至新特首上場，社會逐步回復活力。滄海桑田，今年港人共同見證了多個難忘時刻。銀禧回歸■國家主席習近平在香港回歸二十五周年訪港，見證特區新政府成立，行政長官林鄭月娥離任。蘇正謙攝
銀禧回歸■國家主席習近平在香港回歸二十五周年訪港，見證特區新政府成立，行政長官林鄭月娥離任。蘇正謙攝
同開新篇■行政長官李家超五月選舉時落區接觸市民，盡顯親民本色。蘇正謙攝
同開新篇■行政長官李家超五月選舉時落區接觸市民，盡顯親民本色。蘇正謙攝
遊客銳減■港府年初因爆疫實施嚴格入境防疫措施，機場幾乎空無一人。李睿哲攝
遊客銳減■港府年初因爆疫實施嚴格入境防疫措施，機場幾乎空無一人。李睿哲攝
行山「唞氣」■大批港人在疫情回穩時，選擇行山郊遊「唞氣」，山頭場面墟冚。陳極彰攝
行山「唞氣」■大批港人在疫情回穩時，選擇行山郊遊「唞氣」，山頭場面墟冚。陳極彰攝
赤朱丹彤■七月曾出現黃昏「火燒雲」美景，市民爭相「打卡」留倩影。蘇正謙攝
赤朱丹彤■七月曾出現黃昏「火燒雲」美景，市民爭相「打卡」留倩影。蘇正謙攝
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