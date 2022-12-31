酒吧業料除夕生意額再增2成 維港兩岸跨年倒數煙火迎2023

■警方指有足夠警力應付封路及人潮管理，會實施改道與封路措施。

■酒吧業界稱除夕夜訂座率平均已達九成。

今天是除夕，適逢社交距離措施大鬆綁，勢吸引大批市民外出慶祝，街道人流料較平安夜逾二十萬人更多，警方已準備封路安排。旅發局將舉辦「香港跨年倒數」活動，在維港上空展現一場多媒體煙火匯演，與市民共度除夕。酒吧業料除夕檔期生意額較社交距離措施放寬前升兩成，料能迎來三年疫情以來，最好生意的除夕夜。市民可在維港沿岸觀賞「幻彩詠香江」加強版光影煙火匯演及倒數，多媒體匯演將今晚十一時四十五分舉行，全長二十五分鐘；包括市民可透過電視及網上直播觀賞青年鋼琴家牛牛（張勝量）、香港花式跳繩會以及鼓樂團「激鼓」的表演等。在二○二二年的最後半分鐘，巨型倒數時鐘將會重現於灣仔會展的玻璃幕牆，與市民一同送舊迎新。踏入二○二三年時，歷時十分鐘的「幻彩詠香江」加強版煙火光影匯演隨即上演，港島十幢沿岸建築的樓頂將發放煙火，配以激光及舞動射燈效果，火光隨音樂起舞綻放。新巴特設開篷巴士路線途經維港兩岸海傍，方便市民感受熱鬧氣氛；而在中環愛丁堡廣場設有規劃與基建展覽，有大型裝置供市民打卡。除了維港兩岸可觀倒數，寶蓮禪寺亦舉辦「大佛鐘聲 福佑香江」元旦叩鐘祈福活動。除夕一向是酒吧的黃金檔期，大批市民會到蘭桂坊、中環一帶的酒吧消遣，香港酒吧業協會主席錢雋永表示，自政府取消疫苗通行證及撒銷多項社交距離措施，酒吧客流明顯有上升，業界於除夕夜的訂座率平均已達九成，預料在節日及消費氣氛帶動下，業界生意額較措施放寬前上升兩成。料人流多將實行封路管制警方指參照剛過去的平安夜，錄得二十四萬人到尖沙咀中部，二萬一千人到西九龍文化區，六千人到蘭桂坊慶祝。預計今日慶祝人流較平安夜多，有足夠警力應付封路及人潮管理，會在多區實施三階段改道與封路措施。港島方面，蘭桂坊一帶路段將於今午二時實行第一階段封路，包括介乎雲咸街和威靈頓街之間的德己立街（部份位置）、蘭桂坊等；至於中環碼頭在今晚九時會開始封路。九龍方面今晚八時起會在博物館道、廣東道、彌敦道等一帶實施分階段封路，尖東一帶將會大範圍封路。8000萬六合彩下周攪珠迎接新一年，六合彩新年金多寶將於下周二攪珠，馬會估計頭獎十元一注獨中，有機會獲得八千萬元，彩票已開始發售。