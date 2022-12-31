聘海外律師處理國安案 人大釋法︰須取得特首證明書

全國人大常委會會議昨日閉幕，表決通過關於《香港國安法》第十四及四十七條的解釋，釋法可追溯至《國安法》施行之日，這亦是香港回歸後第六次釋法。據人大釋法，《國安法》案件如要聘請海外律師，法院需取得行政長官發出的證明書；如法院沒提出並取得證明書，港區維護國家安全委員會需就該問題作出判斷及決定，決定不受司法覆核，具有可執行的法律效力。



人大常委會指出，根據《香港國安法》第十四條的規定，港區維護國家安全委員會承擔香港特區維護國家安全的法定職責，有權對是否涉及國家安全問題作出判斷和決定，工作訊息不予公開。委員會的決定不受司法覆核，具有可執行的法律效力。任何行政、立法、司法等機構、組織及個人，都不得干涉國安委的工作，應當尊重並執行國安委的決定。

李家超歡迎人大釋法決定



行政長官李家超於十一月二十八日向中央提交報告，建議全國人大常委會釋法，釐清沒有本地全面執業資格的海外律師或大律師，可否參與處理危害國家安全的案件。人大常委會認為，有關問題屬於《香港國安法》第四十七條所規定的需要認定的問題，應當取得行政長官發出的證明書。如特區法院沒向行政長官提出，並取得行政長官發出的證明書，港區國安委應根據《香港國安法》第十四條的規定履行法定職責，對該等情況和問題作出相關判斷及決定。



李家超歡迎及感謝人大釋法的決定，強調香港國安委和特區政府會全力落實釋法內容中所說明的責任，並積極考慮修訂《法律執業者條例》。他在記者會透露，行政長官會決定是否發出證明書，又強調國安案件只佔少數，政府無任歡迎海外律師來港處理非國安案件。



司法機構尊重人大釋法，強調將繼續不偏不倚處理國安案件。



壹傳媒創辦人黎智英早前獲法院批准，聘請英國御用大律師Tim Owen為他涉及的《香港國安法》案件辯護，律政司向終審法院申請上訴被拒，觸發今次釋法。