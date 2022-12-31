■球王比利曾帶領巴西國家隊三奪世界盃冠軍。

曾帶領巴西國家隊三奪世界盃冠軍、人稱「黑珍珠」的球王比利病逝，享年八十二歲，巴西全國哀悼三天。多名球星如美斯及尼馬等紛發文悼念，讚揚比利改變足球定義。巴西聖保羅市醫院指比利於當地時間周四下午三時二十七分確定死亡，死因是結腸癌引致的多個器官衰竭。比利的網上帳戶確認噩耗，「艾迪臣（比利）以體育的天賦感染所有人，終結一場戰爭，在全球展開社會工作，散播他相信認為能解決所有問題的東西：愛。」比利女兒則在Instagram上載家人和比利手搭手的照片，稱「我們的一切都是因為你，我們永遠愛你，安息吧」。巴西全國哀悼三天巴西總統博索納羅宣佈全國哀悼三天。比利曾效力的球會山度士亦公佈，靈柩下周一將安放在維拉貝爾米羅運動場草地中央，舉行廿四小時遺體告別儀式，下周二送往公墓下葬。多名球星表悼念，巴西隊尼馬在Instagram貼出比利戴着皇冠以及二人合照，指比利出現之前，球衣上的十號只是號碼，足球只是運動，是比利令足球變成藝術及娛樂。剛助阿根廷奪世界盃的美斯展示與比利的合影，留言「安息吧」。法國球星麥巴比亦指「足球之王離開了」。比利帶領巴西在一九五八年首奪世界盃，在六二年衞冕，至七○年第三次捧盃，是唯一贏得三次世界盃的球員；而在比賽累積射入一千二百八十三球創世界紀錄。他與兩年前離世的阿根廷球王馬勒當拿誰技高一籌爭論多年，兩人在二○○○年共同獲得「國際足協世紀球員」殊榮。