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警首揭掘地洞藏毒

2022-12-31 列印
■警方共檢獲四百二十四公斤懷疑可卡因。
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警方毒品調查科周三晚在元朗兩個鋅鐵搭建的貨倉內，檢獲四百二十四公斤懷疑可卡因，市值約三億六千六百萬元，是今年檢獲最大量可卡因的單一案件，亦是警方首次發現有人利用掘地洞形式將毒品收藏。

警方指地洞非常深有一點八米長、一點二米闊、零點五米深，藏有三百九十六磚可卡因；行動中警方拘捕四男一女，年齡介乎二十二至二十五歲，五人將會被暫控一項「販運危險藥物」罪名。
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