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曾數度訪港　抱鍾楚紅成經典

2022-12-31 列印
■比利來港拍廣告時，曾公主抱起鍾楚紅合照。
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比利與香港甚有淵源，曾數度訪港，即使來港是踢表演賽亦絕無欺場，在港曾轟入十四球。

比利於一九七○年十二月隨球會山度士訪港，在大球場作四場表演賽，有近八萬人入場。比利踢足四場轟入八球。兩年後再隨山度士訪港比賽，兩次訪港合共攻入十四球。

至一九八三年比利與藝人鍾楚紅拍攝運動品牌廣告，比利更抱起她拍攝硬照；另一輯則以disco為主題，兩人大展舞技。
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