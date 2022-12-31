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2022年光影回顧

2022-12-31 列印
一劍封王 ■「劍神」張家朗再參加本地劍擊錦標賽，在決賽迎戰隊友蔡俊彥，憑後勁以一劍反勝封王。蘇正謙攝
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多項大型體育盛事在二○二二年先後重啟，健兒全力爭勝，觀眾興奮打氣，香港再展活力之都本色。落力獻技■香港足球隊相隔三年再迎來有觀眾入場的主場賽事，在大球場的友誼賽迎戰緬甸，吸引逾萬球迷捧場力撐。陳浩元攝
落力獻技■香港足球隊相隔三年再迎來有觀眾入場的主場賽事，在大球場的友誼賽迎戰緬甸，吸引逾萬球迷捧場力撐。陳浩元攝
水上激戰■首次在維港舉行的獨木舟水球賽，展現運動員全力奮戰的技術及決心。蘇正謙攝
水上激戰■首次在維港舉行的獨木舟水球賽，展現運動員全力奮戰的技術及決心。蘇正謙攝
力救險球■網球新星黃澤林在香港國際網球挑戰賽奮力而戰，贏得球迷喝采支持。陳極彰攝
力救險球■網球新星黃澤林在香港國際網球挑戰賽奮力而戰，贏得球迷喝采支持。陳極彰攝
馬有失蹄■墮馬意外無人可料，騎師驚險被失蹄馬拋下墮地，幸能清醒送院治理。林龍攝
馬有失蹄■墮馬意外無人可料，騎師驚險被失蹄馬拋下墮地，幸能清醒送院治理。林龍攝
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