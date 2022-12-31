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政府將推一荃灣住宅地

2022-12-31 列印
■甯漢豪總結首三季提供約一萬二千九百五十伙，已超過全年供應目標。
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政府公佈本財政年度第四季即明年一月至三月賣地計劃。發展局局長甯漢豪指將會推出一幅荃灣住宅土地，預計合共興建四百九十個單位。連同私人發展項目，預計有八個項目完成契約修訂，提供約二千六百三十伙；即來自不同來源土地供應，料可提供約三千一百伙。

甯漢豪總結首三季提供約一萬二千九百五十伙，已超過全年供應目標；若連同來季數字，超過供應目標約兩成半。至於近期推出的地皮，部份投得標價低於市場估計，她強調如要持續供應土地，不能等經濟好時才推出。
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