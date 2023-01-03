通關或迎來內地客搶藥潮 紛申開業藥房再現商機

■藥房業憧憬通關，近日多了人查詢上水商舖情況，擬開設藥房。

■港九藥房總商會副理事長張德榮預計，通關後藥房生意額會升兩三成。

■自封關後，上水石湖墟湧現大量吉舖，投資者準備出手「搶舖」。

通關在即，內地疫情未退，一旦內地客重來，料他們將搜購退燒、抗流感等藥物，或觸發新一輪搶藥潮。過去三年陷入低潮的藥房業，近日呈起死回生之勢。有地產代理稱，上水、元朗、尖沙咀空舖的查詢數字回升。藥房業人士亦指，近期至少有二十多間藥房籌備開業，以捕捉內地客重臨的商機。疫情前，全港約有六百四十間藥房，爆疫封關後數目減少一成有多，剩下不夠六百間。港九藥房總商會副理事長張德榮說︰「結業的主要在上水、元朗和尖沙咀做遊客生意的藥房。」他預計，隨著內地旅客將來港旅遊，今年藥房數目會反彈，「應大約開多三十間。據我所知，近日已有二十間正在申請開業，但在哪一區就不知道。」上水化妝品商備戰藥房業對通關抱有期望，但仍要視乎每日通關配額。張德榮說︰「如果以商務客為主的話，對藥房幫助不大，因為這類旅客很少到藥房購物。」他認為，要等到全面通關之後，藥房生意才真正受惠，「應該會有兩至三成的增長。」由於內地仍有疫情，他預計內地旅客重來初期，會搜購止痛退熱、傷風感冒和止咳等藥物，業界近日盡量預備藥物貨量應付需求，「不過，這陣子多假期，影響物流，尋找貨源比較困難，希望元旦假期後供應會正常一點。」此外，封關前不少內地客會到上水掃化妝品。上水化妝品商會主席楊先生說，疫情前區內原有過百間化妝品店，「封關後，內地客絕跡，化妝品店生意大跌，有人趁租約期滿蝕錢離開，有人轉做內地網購，現在只剩下十多間實體店，主要做本地人生意。」業內生意額跌，反映在租金上，「人流最旺的新康街，以前不少舖月租四十多萬，一些大舖超過五十萬。」封關後，租金下跌近三分之二，「但去年中開始，有人憧憬通關，加上有人租來開餐廳、菜檔和肉檔，租金已升回以前五、六成水平。」他預計，正式通關後，上水區的舖租會繼續上升，「但應該不會好像以前般盲目搶舖。」旅客熱點有人「搶舖」通關在即，楊先生認為對行業生意有幫助，「香港稅率低，一些外國知名牌子化妝品，本地零售價比內地平四成，對內地旅客會有吸引力。」預計半年後，到上水購物的內地客會回升一半，但要全面復常，起碼要等兩年。受通關消息刺激，一些以往自由行旅客購物熱點，有人趁舖位租金未彈起，準備快人一步「搶舖」。美聯地產執行董事兼行政總裁（工商舖）盧展豪說，上水和元朗舖位的租金比高峰期下跌近四成，未有通關消息前，不易租出。自從政府指本月中前可通關後，多了投資者查詢新界區舖位，「這幾天收到十多宗查詢，想了解現租金水平。據我了解，投資者都計劃開藥房。」盧說，業主不太心急出租吉舖，他們等正式通關後才肯傾租約，「可能業主覺得，通關後租金會升，採取觀望態度。」