新過山車「雪嶺滑雪橇」全球獨有 ﻿迪士尼「魔雪奇緣世界」﻿﻿﻿下半年開放

■度假區行政總裁莫偉庭

香港迪士尼樂園疫情下持續改善設施，萬衆矚目的「魔雪奇緣世界」亦會於下半年開放，全球獨有的過山車「雪嶺滑雪橇」，將成通關後一大賣點。樂園今年四月將與香港芭蕾舞團共同呈現芭蕾舞劇「StellaLou 夢想起舞吧」。度假區行政總裁莫偉庭透露，去年一月至十月僅有三十五萬旅客訪港，但許多旅客反映，迪士尼是他們訪港的原因，可見樂園一直是恢復旅遊業的中心指標。去年六月，樂園推出史上最神奇的節目——「迪士尼星夢光影之旅 Momentous」，九成九受訪遊客均欣賞該節目；他引述一衆海外遊客的意見，其中東南亞國家的旅遊代表表明，客人是為「Momentous」而來，欲享受夜間氛圍。樂園節目享譽全球樂園在去年萬聖節呈獻百老匯式原創歌舞匯演《惡人舞動迪士尼》，以受歡迎的迪士尼反派來提高親和力之餘，還榮獲國際遊樂園及景點協會「2022現場娛樂卓越獎項——最佳創意萬聖節景點、表演或體驗」殊榮，為全球景點行業享有盛譽的榮譽。不過，他說，香港迪士尼始終是做遊客生意，「We need tourists back」，因此樂園在疫情期間不斷改善設施，務求通關後為海外旅客帶來嶄新的體驗。他透露，「魔雪奇緣世界」將於下半年登錄樂園，是首個以華特迪士尼動畫工作室的熱門電影為靈感的高度沉浸式《魔雪奇緣》主題園區。園區設兩項遊樂設施，包括全球首個以《魔雪奇緣》為主題的過山車「雪嶺滑雪橇」，以及讓遊客乘小船一睹愛莎女王冰雪皇宮的「魔雪奇幻之旅」。推文化旅遊至新高水平另外，今年四月，香港迪士尼樂園特別以「Duffy and Friends」中的StellaLou為主角，與香港芭蕾舞團特別創作嶄新的芭蕾舞表演「StellaLou 夢想起舞吧」，演出半小時，將於四月指定日期在魔法書房每天上演五場，由十二名芭蕾舞員傾情獻演。他指，希望透過與本地表演藝術團體合作，將文化與旅遊的協同效應提升到一個全新水平，鞏固樂園在文化、體育和旅遊場所的地位。