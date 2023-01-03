學界商界求通關配額 專家倡入境客須打三針

政務司司長陳國基日前透露，最快一月八日起可與內地逐步通關，初期會設人數限制；本港市民到內地或內地旅客到港，都須事先接受核酸測試。廠商會會長史立德昨日建議，通關初期，應讓有緊急需要的市民優先前往內地，其後再將配額給予商界，期望商界每日可有五、六千個名額，強調不少商家已三年無回內地，有需要回廠視察，處理發薪等問題。北區中學校長會主席方奕亮則向傳媒表示，希望當局能將部份配額留給高年級準備考公開試的跨境生。



港大生物醫學學院教授金冬雁指，內地人來港不代表疫情會大爆發，因病毒在港早已風土化，根據推算，本港社區每日有十五萬至二十萬人受感染，相信通關不會為本港醫療系統帶來太大風險。他建議內地客入境後，須連續五日做快測，另須接種三針新冠疫苗，措施與海外入境人士看齊。