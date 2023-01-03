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寶林隱世紅葉秘境 網民推介勿錯過

2023-01-03 列印
■在寶林可見大花紫薇和迷你楓香林。
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近月是賞紅葉的好時節，有網民就在facebook發文推介，將軍澳隱藏三大紅葉秘境，坐落在將軍澳圖書館和常寧道公園附近，港鐵寶琳站B3「景林邨」出口行幾步，便見一大片鮮艷的大花紫薇和迷你楓香林，大家不要錯過！
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