「財產唔想益極壞恐怖份子」 大劉親述無與呂麗君復合

■劉鑾雄指自己是高危人士，亦換了腎，打了五針疫苗。

■呂麗君

人稱大劉的劉鑾雄早前被影到與前女友呂麗君（現名呂姵霖）在銅鑼灣皇室堡現身，是二人情斷八年後首次，有人揣測二人是否舊情復熾，為此大劉日前特別發聲明，澄清未與呂麗君復合，又透露對方有困難有事相求，昨天他親身召開記者會，稱「今次幫呂小姐，若唔係考慮到兩個仔女一個十二、一個二十歲，我決定幫或者唔幫。」據財經界消息指，呂麗君因投資失利而損失慘重。大劉現身記者會，精神不錯，說話有中氣，期間六度企立，手上拿著一張報道。他先解釋皇室堡事件與男子爭執一事，「公司處理得唔好，我無位過，擔心碰撞及絆倒，加上見小部份人沒戴口罩，若果我萬一中招是『九死一生』，又擔心被人認出便嗌強姦非禮。」蕭若元在網上討論事件，大劉留意到被指有「狂躁症」，他回應︰「蕭若元話呂麗君指使該名男人，我覺得絕對不是。我冇狂躁症，我係有創傷後遺症，點解？因為日日有人嚟打我主意，好多人打我主意，一個月白撞的十幾個，多則有二、三十個……好多人上公司敲詐！我講出嚟唔係想人同情我，我自己係高危人士，亦都換了腎，亦食抗排斥藥，身體抵抗力受抑制，自己打了五針，但醫生話我只有三、四成抗體，我唔係怕死，因為我小朋友四歲、十歲、十四歲，我想多幾年睇佢哋成長，有啲人仲話我有潔癖，呢啲係廢話。」換了腎 打了五針記者會上多次被問及呂麗君，大劉稱：「最唔想畀人見到我同呂麗君一齊，有個師奶影我相，我無嬲佢，佢嘅層次係咁，但佢相機影到呂麗君我就嬲！唔想人誤會以為復合，結果隔兩日有網上打手寫『邊個大獲全勝搬返屋企』呢啲係網上造謠！」期間現場律師再讀大劉早前的聲明，大劉說：「財產處理上面係陳凱韻與家人，意指除了陳凱韻與三個細路，仲有我嘅家人，可能包括呂小姐仔女，可能包括前妻寶詠琴仔女，費事畀人話身家係陳凱韻掠晒，絕對無咁嘅事。」大劉回應早年新聞：「有單嘢寫同陳凱韻結婚，係報恩佢阿媽畀咗個腎我，換腎都搵個後生啲，唔會揀六十歲老腎。」再提及呂麗君，大劉說：「今次幫呂小姐，若唔係考慮到兩個仔女一個十二、一個二十歲，我決定幫或者唔幫，平時決定係零點一秒，今次做決定諗咗兩分鐘，係唔想有難堪的事出現影響細路，為佢仔女保留一點尊嚴，考慮到仔女和保護自己、陳凱韻和三個仔女同埋其他仔女，所以要預防，好似李家超所講，害人之心不可有，防人之心不可無，希望記招之後有人收斂啲！好SAD，有啲天生性格到死嗰日都唔會改，唯有黯然接受。」有記者問呂麗君有何困難？大劉拒絕透露：「我真係唔想講，我做人做事是今日留一線、他日好相見，唔會趕盡殺絕，對任何人都係，唔止呂麗君。有留意財經金融地產的人好快會知，我就唔方便講，如果唔係為咗仔女，我極度唔想幫。」而據財經界消息指，呂麗君因投資失利而損失慘重。「幫呂小姐係考慮仔女」劉鑾雄表示與陳凱韻結婚兩日後，就與律師討論財產處理，「律師同我講，財產在信託，都有機會有人拗和打官司，未安全，所以我想了兩晚，決定犧牲小我，將所有送出去，寧願畀錯人，都不想益天下極壞恐怖份子。」問到今次事件後是否不方便再見呂小姐的仔女？大劉沉默一會說：「八年前發生的事不方便講，果時見得好密，八年前發生一件事牽涉錢，因錢露出她的九尾狐，用了法律方法解決，此後，她就好少畀仔女見我，但幫了某人之後就見多咗，但都要小心保護自己，有次同個女去行街買衫，她阿媽（指呂麗君）就說要出來陪她揀，我話不用，怕SALES見到以為復合。（覺得呂小姐是咩人？）不方便，講七七四十九日都講不完。」至於他日呂麗君如再有要求，會不會拒絕？他說：「當我開記者會時，可以說預了一切所有發生的後果，我好慘，無CHOICE決定。」又指陳凱韻無為此不開心，「點值得，她知咩事，皇室堡件事她都在香港，隔幾日就去日本，仲叫埋我去，但我好忙，好累，無去。呂小姐在某方面好叻，但搵唔到食，噏得就噏，我同老婆講佢好蠢，佢都不信，但現在信了，總之她（呂麗君）在我面前詐傻扮懵，在某人前無信用，講咩都無人聽。」相關新聞刊P34