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陳日君獲准改保釋　離港5天後須還護照

2023-01-04 列印
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「六一二人道支援基金」信託人之一，天主教香港教區榮休主教陳日君樞機涉嫌串謀勾結外國勢力，去年中被警方國安處拘捕，獲准保釋時須交出旅行證件。陳日君樞機昨午於西九龍裁判法院申請更改保釋條件，聆訊閉門進行。據悉申請在律政司不反對下獲批，陳日君樞機可取回特區護照離港，在今天至周日期間到梵蒂岡出席本篤十六世喪禮，回港後歸還護照。
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