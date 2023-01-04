第七場四班一○○○米。此場隔晚大熱門是「至尊高飛」，而且是不足兩倍的一面倒大熱。無疑，此駒最近兩仗都是蝕了轉彎走外疊而表現好，今仗檔佳且有潘頓之助，三甲機會的確樂觀。但也要留意，「至尊高飛」近兩仗都負...

2023-01-04