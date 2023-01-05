獅子山下譜寫香江不朽名曲 樂壇宗師顧嘉煇逝世

香港樂壇教父顧嘉煇一月三日在加拿大溫哥華與世長辭，享年九十二歲。顧嘉煇以其首創的中式小調流行曲，於上世紀七、八十年代在樂壇脫穎而出，尤其多首電視劇主題曲配上黃霑的歌詞，成就一代華人的世代之聲，其中《獅子山下》代表了香港人同舟共濟的精神，描寫了香港人「用艱辛努力寫下那不朽香江名句」的豐碩成果。

顧嘉煇兒子顧志和昨天公佈噩耗，在聲明中回顧了顧嘉煇輝煌的一生。顧嘉煇對香港樂壇、對廣東歌的最大貢獻，莫過於開拓了中式小調流行曲的曲種，此曲種其後成為顧氏最具代表性的曲風。一九七四年，由顧作曲、仙杜拉主唱的《啼笑因緣》一出，風靡一時，有人視之為粵語流行曲振興的分水嶺；樂評人黃志華指《啼笑因緣》是「於中式小調之中悄悄加入一點西化元素」；填詞人黃霑指顧嘉煇採用了中西合璧的手法來寫曲，給聽眾新鮮且親切的感覺。

「煇黃」天上重聚 作品永傳頌



顧嘉煇的中式小調流行曲，配合上世紀七、八十年代電視劇熱潮，席捲全港，部份金曲包括《誓要入刀山》、《陸小鳳》、《家變》、《倚天屠龍記》、《親情》、《獅子山下》、《上海灘》、《倆忘煙水裏》、《萬水千山縱橫》及《射鵰英雄傳》等，從此開創粵語流行曲潮流，配上黃霑、盧國沾、鄭國江等出色詞作，將香港樂壇帶進前所未有的黃金時期，相關作品至今仍被頌唱，其中顧、黃二人的合作被譽為絕配，以《獅子山下》為例，「人生中有歡喜 難免亦常有淚 我哋大家 在獅子山下相遇上 總算是歡笑多於唏噓……」，曲風和歌詞都振奮人心，歷久不衰，「煇黃組合」的確為樂壇寫下輝煌一頁。黃霑於二○○四年逝世，顧、黃二人終可在天家相聚。



顧嘉煇一九三一年舊曆一月九日出生於廣州，抗日戰爭爆發後舉家移居香港。受到姐姐、歌星顧媚的薰陶，顧嘉煇十七歲開始學鋼琴；六十年代，他以顧媚主唱的《夢》參加邵氏電影《不了情》的作曲比賽，開展其音樂事業生涯。顧之後應邀到美國波士頓伯克利音樂學院深造音樂，獲邵逸夫及方逸華贊助生活費及擔保簽證，學成回港後在邵氏、嘉禾電影、無線電視擔任配樂工作，創作不少經典電視劇主題曲。



顧嘉煇於一九八二年獲頒授大英帝國勳章，表揚他為香港流行音樂作出的貢獻。他於九十年代淡出樂壇，移居溫哥華；二〇一四年，他獲香港中大頒授榮譽博士學位；一五年，顧嘉煇宣佈退休，舉行《顧嘉煇榮休盛典演唱會》，同年七月一日，他獲特區政府頒授「金紫荊星章」；一八年底，顧嘉煇重返溫哥華定居。



文體旅遊局局長楊潤雄對顧嘉煇逝世深感痛惜，並向其家人致以慰問，「他的精神和筆下觸動人心的不朽香江樂曲將流傳後世，我們永遠懷念他。」無線電視廣播有限公司深表惋惜及哀痛，向其家人致以深切慰問，讚揚他為無線電視創作的電視劇集主題曲，都能牽動觀眾欣賞劇集情緒，風靡萬千電視觀眾及歌迷。 相關新聞刊P30

