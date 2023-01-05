英國音樂鬼才麥萊叔叔再度回歸 與香港小交響樂團帶您展開超時空旅程

相隔3年，深受大小朋友喜愛的英國資深合家歡音樂會主持人麥萊（Alasdair Malloy）終於再次回歸！2023年1月13至15日（星期五至日），香港小交響樂團將於香港大會堂音樂廳舉行三場「《我的音樂日記》：麥萊叔叔超時空之旅」音樂會，屆時大家將以時空旅人身份，在鬼馬音樂家麥萊叔叔及指揮葉詠媛的帶領下登上由樂團化身而成的超時空穿梭機，隨著音樂飄揚，穿越時空，返回億萬年前的侏羅紀時代探索恐龍足跡、到古埃及拜見施巴女王、造訪18、19世紀的作曲家莫扎特及貝多芬，衝出地球參與《星球大戰》等。歡迎觀眾發揮創意小宇宙換上不同年代的服飾進場，一起享受沿途悠揚悅耳的樂章，玩轉古今中外多元時空！門票現已於城市售票網及撲飛公開發售，不容錯過。





多才多藝的音樂會主持人麥萊擔任BBC音樂會樂團的敲擊樂首席超過25年，涉足的音樂領域廣泛，由他策劃及主持的多個家庭及兒童音樂系列均廣受歡迎，曾巡迴世界各地演出，題材涵蓋所有學校科目，甚至魔法、神秘故事、飲食及旅遊。麥萊深受觀眾歡迎，已與香港小交響樂團合作十餘載，過往演出包括《海盜大派對》、《星際大冒險》、《音樂運動誇啦啦》、《超級英雄救地球》、《反斗動物逐個捉》、《魔幻王國之旅》及《麥萊叔叔玩轉音樂嘉年華》等，透過生動有趣的演繹方式，讓大小朋友輕鬆體驗古典音樂的樂趣。





本地指揮葉詠媛與香港小交響樂團合作無間，在「《我的音樂日記》：麥萊叔叔超時空之旅」音樂會中，她將帶領樂團演奏莫扎特、貝多芬、韋華第等作曲家的經典樂章，還有來自《回到未來》，《侏羅紀公園》及《星球大戰》的電影音樂，與大家一起齊齊玩轉音樂廳！



香港小交響樂團

《我的音樂日記》：麥萊叔叔超時空之旅

13.1.2023 |星期五 |7:30pm

14.1.2023 |星期六 | 3pm

15.1.2023 |星期日 | 3pm

香港大會堂音樂廳

$400, $280, $180



指揮：葉詠媛

主持：麥萊 Alasdair Malloy



節目

斯維斯特利/麥萊編–《回到未來》

雷史碧基–第二套古歌謠與舞曲：貝爾加莫舞曲

沃爾頓/麥萊編–《門面》：流行歌

麥萊–《俄羅斯約會》

韓德爾/麥萊編–《所羅門》：施巴女王進場曲

貝多芬–C小調第五交響曲，作品67：第一樂章（選段）

衛爾遜–《恐龍決鬥》

約翰．威廉斯/麥萊編–《侏羅紀公園》

約翰．威廉斯/麥萊編–《星球大戰》：主題音樂

威爾第/麥萊編–《阿伊達》：偉大進行曲

厄瓜多爾傳統曲調/麥萊編–《嘉年華》

近藤浩治/麥萊編–《薩爾達傳說》：女神交響曲

莫扎特/畢圖編–《土耳其式森巴舞曲》

譚培斯特–《最後倒數》



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