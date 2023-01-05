英國音樂鬼才麥萊叔叔再度回歸 與香港小交響樂團帶您展開超時空旅程

多才多藝的音樂會主持人麥萊擔任BBC音樂會樂團的敲擊樂首席超過25年，涉足的音樂領域廣泛，由他策劃及主持的多個家庭及兒童音樂系列均廣受歡迎，曾巡迴世界各地演出，題材涵蓋所有學校科目，甚至魔法、神秘故事、飲食及旅遊。麥萊深受觀眾歡迎，已與香港小交響樂團合作十餘載，過往演出包括《海盜大派對》、《星際大冒險》、《音樂運動誇啦啦》、《超級英雄救地球》、《反斗動物逐個捉》、《魔幻王國之旅》及《麥萊叔叔玩轉音樂嘉年華》等，透過生動有趣的演繹方式，讓大小朋友輕鬆體驗古典音樂的樂趣。
本地指揮葉詠媛與香港小交響樂團合作無間，在「《我的音樂日記》：麥萊叔叔超時空之旅」音樂會中，她將帶領樂團演奏莫扎特、貝多芬、韋華第等作曲家的經典樂章，還有來自《回到未來》，《侏羅紀公園》及《星球大戰》的電影音樂，與大家一起齊齊玩轉音樂廳！
香港小交響樂團
《我的音樂日記》：麥萊叔叔超時空之旅
13.1.2023 |星期五 |7:30pm
14.1.2023 |星期六 | 3pm
15.1.2023 |星期日 | 3pm
香港大會堂音樂廳
$400, $280, $180
指揮：葉詠媛
主持：麥萊 Alasdair Malloy
節目
斯維斯特利/麥萊編–《回到未來》
雷史碧基–第二套古歌謠與舞曲：貝爾加莫舞曲
沃爾頓/麥萊編–《門面》：流行歌
麥萊–《俄羅斯約會》
韓德爾/麥萊編–《所羅門》：施巴女王進場曲
貝多芬–C小調第五交響曲，作品67：第一樂章（選段）
衛爾遜–《恐龍決鬥》
約翰．威廉斯/麥萊編–《侏羅紀公園》
約翰．威廉斯/麥萊編–《星球大戰》：主題音樂
威爾第/麥萊編–《阿伊達》：偉大進行曲
厄瓜多爾傳統曲調/麥萊編–《嘉年華》
近藤浩治/麥萊編–《薩爾達傳說》：女神交響曲
莫扎特/畢圖編–《土耳其式森巴舞曲》
譚培斯特–《最後倒數》
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適合6歲或以上大小朋友
門票：城市售票網