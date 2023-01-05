多國再收緊華客入境措施

本周六起入境南韓的中國旅客，在登機前需持四十八小時核酸檢測；日本則再收緊措施，周日開始中國旅客抵埗後要接受核酸檢測。另外，一名四十多歲中國旅客前日抵韓國後驗出呈陽性，在運送到隔離酒店途中潛逃遭警方追捕。
內地新增七千六百八十五宗本土病例及五宗死亡個案；曾任外交部港澳台司司長的朱祖壽感染新冠延至元旦不治，享年七十七歲。
香港樂壇教父顧嘉煇一月三日在加拿大溫哥華與世長辭，享年九十二歲。顧嘉煇以其首創的中式小調流行曲，於上世紀七、八十年代在樂壇脫穎而出，尤其多首電視劇主題曲配上黃霑的歌詞，成就一代華人的世代之聲，其中《獅...
2023-01-05
國家主席習近平昨在人民大會堂會見到訪的菲律賓總統小馬可斯。習近平在會上強調，中菲雙方已經確立農業、基建、能源、人文四大重點合作領域，是支撐中菲全面戰略合作關係的四梁八柱，要下大力氣培育增長點、打造新亮...
2023-01-05
上周逝世的巴西球王比利昨日舉殯，靈車載着靈柩離開他生前効力的母會山度士的主場維拉貝爾米羅運動場，穿過桑托斯市街道，接受二十三萬群眾最後致敬。靈柩最後被移送到三十二層高的Memorial Necropo...
2023-01-05
恒基旗下粉嶺ONE INNOVALE-Cabanna近期銷情急增，項目趁勢昨日加推新一張價單，涉及108伙，折實平均呎價14560元，最平入場費約342萬，並落實周日（8日）進行新一輪銷售。折實入場價...
2023-01-05
美股隔晚向下，但中概股逆市向好，恒指昨日高開後愈升愈有，最終以全日高位收市，收報20793點，升647點，創逾5個月高位，並自2021年7月以來首次收復250天線（20369），2日累升逾千點，成交金...
2023-01-05
英超衞冕冠軍曼城上輪遭愛華頓逼和後，落後踢多一場的阿仙奴八分續居次席，今晚作客硬撼車路士不容再失。該隊領隊哥迪奧拿預料在這重要場合變陣，針對藍獅右閘列斯占士倦勤，派出剋星祖奧簡斯路任左閘，聯同左中場根...
2023-01-05
香港音樂巨匠顧嘉煇前日在加拿大溫哥華逝世，終年92歲。顧嘉煇經典作品多不勝數，與他合作無間的黃霑早於2004年離世，如今樂壇「煇黃」終在天上重聚。群星知悉顧嘉煇死訊後均感不捨和惋惜，劉德華指顧嘉煇是香...
2023-01-05
政府目標在星期日（一月八日）與內地實行首階段通關，各部門正密鑼緊鼓籌備。據《星島日報》昨天獨家報道，陸路將有七個口岸運作，初步傾向重開福田/落馬洲口岸，以及文錦渡客運口岸，羅湖及高鐵暫不會重開。配額方...
2023-01-05
不少馬房昨朝都安排馬匹在大圈試跑，包括希、容、蔡、文廄，勇馬相當之多。現將所見報道如下：「一代天嬌」戴頭罩由蘇兆輝跳一段，力度愈見充裕，走勢硬朗，狀態極速到位。「跑得寶寶」戴頭罩由副練跳一段，神閒氣定...
2023-01-05