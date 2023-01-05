多國再收緊華客入境措施

多國陸續對中國實施入境限制，歐盟擬要求來自中國的航班人士要佩戴口罩、在機場做病毒監測等。本周六起入境南韓的中國旅客，在登機前需持四十八小時核酸檢測；日本則再收緊措施，周日開始中國旅客抵埗後要接受核酸檢測。另外，一名四十多歲中國旅客前日抵韓國後驗出呈陽性，在運送到隔離酒店途中潛逃遭警方追捕。內地新增七千六百八十五宗本土病例及五宗死亡個案；曾任外交部港澳台司司長的朱祖壽感染新冠延至元旦不治，享年七十七歲。