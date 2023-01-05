提高海陸空三軍增防務能力 ﻿解放軍駐港部隊新年開訓﻿

中國人民解放軍駐香港部隊周二舉行二○二三年度開訓動員，陸海空三軍官兵迅速掀起實戰化軍事訓練熱潮，不斷提高履行香港防務能力。開訓期間，空軍全營軍兵迅速展開防空對抗演練，三架空軍升直機進行新年首飛；陸軍進行刺殺訓練；海軍宿遷艦等五艘艦艇駛離軍港，到本港某海域進行編隊航行、綜合攻防等實化課目訓練。



駐港部隊在微博上載一條片長一分三十九秒的片段，顯示駐港部隊海陸空三軍在開訓動員後，立即奔赴訓練場。中通社報道，在駐港部隊某軍營防空陣地上，隨著營長王海旭一聲令下，全營官兵迅速展開防空對抗演練。在赤柱營區，某旅官兵進行刺殺操訓練。在石崗軍營，空軍三架直升機進行新年首飛。



在昂船洲軍營，海軍宿遷艦等五艘艦艇駛離軍港，前往香港某海域進行編隊航行、綜合攻防等實戰化課目訓練。 此外，特戰、裝甲、儀仗等亦展開新年度首次訓練。