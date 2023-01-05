6000人涉反修例被捕 狄志遠稱警方下月決定是否起訴

立法會議員狄志遠（圖）昨與警務處處長蕭澤頤會面後，引述對方指現時有約六千人因反修例事件被捕但未被起訴，將爭取二月內決定是否檢控、銷案、或需要更多時間調查；據狄的理解，警方到時會主動通知被捕人案件的情况。



狄志遠稱警方已經調查反修例案件近三年，絕大部份案件應能夠分辨屬有足夠理據檢控、抑或證據不足，期望警方能就八至九成案件作出結論。他續說，案件拖延令當事人及家庭均痛苦，部份年輕人更難以規劃未來、要看心理醫生，認為當局可以寬鬆態度處理。