孫玉菡：已批1400份高端人才通行證

政府上月底推出「人才服務窗口」線上平台，以吸引人才。勞工及福利局局長孫玉菡（圖）昨晚指截至昨早，當局共收到約二千六百份「高端人才通行證」計劃的申請，並已批核大約一千四百份，獲批人士隨時可取得通行證。



被問到申請者是否主要來自內地，他指過一段時間會有仔細分析，網站剛剛開通，之後會不斷豐富平台內容。



另外，孫玉菡將前往新加坡等地訪問七日，了解海外招攬人才的經驗等問題。他說希望在新加披的行程中，加深了解當地在持續進修及培訓以至招攬人才的工作等。