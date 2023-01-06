周日通關6萬額搶爆 一度當機

港人期盼近三年，周日（一月八日）起終於可以與內地免檢疫通關。行政長官李家超宣佈首階段安排，每日「北上」及「南下」人數分別為六萬，高於較早前盛傳的三至五萬，且香港居民從內地返港不限人數，內地人由本港北返也不限。當港府預約名額系統昨晚六時開通，即時「塞爆」，一度「當機」。



政府資訊科技總監辦公室昨晚表示，預約系統運作大致暢順，開放首兩小時已有超過十五萬人透過系統預約出境香港到內地。截至昨晚十一時，有超過二十五萬人完成預約。大多數市民均可在十五分鐘內完成所需程序。



通關初期，本港七個關口開放，涵蓋海陸空三種交通方式，暫時不包括西九龍高鐵站。其中深圳灣、文錦渡和落馬洲三個陸路口岸每日合共有五萬個配額；至於港澳碼頭、中港碼頭、機場及港珠澳大橋四個口岸，當局預計每日「北上」共有一萬人，毋須預約配額，只要持車票、機票、船票等即可過關。



此外，內地每日有六萬個配額「南下」來港，如深圳灣、文錦渡和落馬洲三個陸路口岸，則須在內地當局的網站預約。他們從香港返回內地，亦不限人數。



李家超表示，港府會盡力爭取農曆新年前擴大通關規模。