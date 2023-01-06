每日南北各6萬名額 過關須核酸證明 7口岸開放高鐵1.15前復運

本港周日起與內地免檢疫通關，首階段七個口岸開放，容許每日「北上」及「南下」各六萬人。政府強調，高鐵不會遲於本月十五日復運，屆時將加大通關人流。行政長官李家超強調，會盡力擴大通關規模。



李家超表示，通關初期，「北上」和「南下」的人數分別有六萬人，屆時有七個關口開放，涵蓋海陸空三種交通方式，其中深圳灣、落馬洲支線及文錦渡三個陸路口岸，每日共有五萬個配額，分別為一萬、三點五萬及五千個。市民如經港澳碼頭、中港碼頭、機場和港珠澳大橋等四個口岸過關，則只需憑車票、飛機票、船票等出行，毋須預約，當局預計每日有約一萬人。若市民乘小型客車從港珠澳大橋北上，就需預約，每日配額一千個。此外，無論香港居民從內地返港，或內地旅客從港返回內地，都毋須配額，即不限人數。

配額預約系統24小時運作



運輸及物流局局長林世雄則指，首階段通關，並不包括西九龍高鐵站，但承諾高鐵不會遲於一月十五日復運。他解釋，高鐵香港段已停止運營三年，至少四十名車長要熟習路況等情況，加上現時內地段運行如常，港鐵要找時間試運，因此復運需時。他透露，高鐵恢復當日，會開通往來西九至廣州南、廣州東等地的服務。李家超強調，會每日檢視通關初期的狀況，盡力在農曆新年前擴大通關規模。



配額預約系統二十四小時運作，先到先得，並採用實名制。保安局局長鄧炳強提醒，市民可預約早、午、晚三個時段，市民須按時抵達指定口岸，並帶備四十八小時內核酸檢測陰性證明、身份證正本及紙本或電子版的「成功預約登記」證明，才可順利過關。他相信，旅客初期不熟習過關程序，入境人員亦需時檢查文件，屆時過關需時，呼籲旅客耐心等候。

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鄧又指，深圳灣、落馬洲支線及文錦渡三個陸路口岸將恢復至疫情前的開放時間，其中深圳灣是早上六點半至午夜十二點；文錦渡是早上七點至晚上十點；落馬洲支線是早上六點半至晚上十點半；中港碼頭是早上六點至午夜十二點。至於港澳碼頭、機場和港珠澳大橋，則維持二十四小時運作。



林世雄亦指，為應付交通需求，已要求跨境大巴增加班次；航空公司亦已逐步增加和恢復來往兩地航點定期客運班次；港珠澳大橋香港口岸往來香港和珠海的金巴服務亦會加強；此外，港澳碼頭會恢復至深圳蛇口航線，中港碼頭亦會恢復到深圳福永碼頭的航線。