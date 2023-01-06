錶舖女僕cafe迎內地客 料通關生意大增兩成

■不少人熱愛日本次文化，女僕cafe料通關後生意升兩三成。

港府宣佈周日首階段通關，自由行客來購買藥物、奶粉和生活用品外，亦會選購奢侈品和體驗本地動漫文化。有錶舖老闆指，不少內地客習慣買勞力士過農曆年，料通關後會刺激銷量。亦有女僕cafe負責人估計，通關可吸引一批熱愛日本次文化的內地客，生意料升兩三成。旺角名牌手錶店「腕時計」負責人Michael稱，封關前內地旅客一向是本地名錶市場頗重要的消費群，「我間舖以往有一成多是內地客，有些行家的內地客比例更達到三成。」他說，內地客喜歡來港買名錶，因為本港市面有大部份熱門款式型號，價錢比內地便宜兩成，「旺角有大約四十間名錶店，尖沙咀有二十多間，遊客去這兩個地方買，十分方便。」至於內地客鍾情那一款名牌手錶，Michael說七成內地客人會選購勞力士，「可能勞力士比較出名，戴上手人人都識，亦有升值潛力。」熱門款名錶較內地便宜Michael表示，自封關後本地名錶店舖生意受影響，「少了一班內地旅客，還有這兩年本地經濟差，市民消費力薄弱，奢侈品銷售受影響，很多行家普遍少了兩成生意。」他說，封關期間，不時有內地熟客聯絡他，「他們發訊息說想買錶，但我們沒法子運上去，有生意也做不了。」他估計，通關後名錶店生意或升兩成，「中國人普遍重視農曆新年，以往很多內地客都會在農曆年前來港買錶，過年就可以戴，所以這時候通關，對我們是天大喜訊。」除了購物，還有部份自由行旅客來港會去動漫店舖體驗氣氛。旺角女僕cafe「Maid Academy」店長Emon表示，內地不少年輕人熱愛日本次文化，「他們喜歡動漫角色，會玩Cosplay（角色扮演），內地不時舉行大型動漫展。」「香港女僕cafe玩得很逼真」做了十年女僕cafe的Emon稱，封關前不時會有內地年輕旅客，跑到旺角的女僕cafe體驗感受氣氛，「內地比較少，他們覺得香港的女僕cafe玩得很逼真，好像去了另一個虛擬世界，覺得很有趣。」她說，女僕年齡由十六至三十多歲，而客人有男有女，由十八歲至五十多歲也有，「客人上到來，除了和女僕傾偈和玩桌上遊戲，還可以付五十元跟女僕拍即影即有照片，而一些晚飯套餐，女僕還會表演歌舞。」當局早前放寬入境航班防疫措施後，已有外國旅客來玩，「日本和台灣動漫文化非常流行，都有這兩個地方旅客上來幫襯。如果加上跟內地通關，多了一批自由行旅客，相信生意會提升兩至三成。」