料初期兩地來往不多 配合通關中港旅遊準備就緒

本港與內地於周日起免檢疫通關，中港兩地旅遊相關行業摩拳擦掌，迎接出入境客人。不過，他們都預期通關初期，不會有太多來往兩地的旅行團，料到農曆新年互訪旅團才會增加。



有內地旅遊平台網站指，周日通關當日，會有內地團訪港，每團二、三十人，但估計通關初期成團的數量並不多。有酒店集團預計，通關初期客人以港澳旅客為主，又預計近口岸的酒店生意會在農曆新年前後有起色，生意額有望增長五成，但由於有配額，料入住率不會馬上飆升。內地廉航春秋航空則計劃下周六起恢復每日來往上海浦東及香港的航班，單程票價最低四百九十元人民幣。



旅發局主席彭耀佳對兩地通關表示熱烈歡迎，他指旅發局已加強在內地及各地的宣傳推廣工作，推動旅遊業復甦。旅遊業議會主席徐王美倫則估計，通關初期不會有太多內地人報旅行團來港，預計來港團在農曆年後才會逐漸增多，每天大概十個。

旅遊促進會總幹事崔定邦則向本報指，通關初期會有旅行社會籌備北上旅行團，但預計初期數量不多，料只得十個以下。至於對業界生意刺激，他認為通關初期旅行團較少，業界要待完全通關才有望完全恢復。而人手方面，他預期通關初期業界人手仍然足夠應付需求，亦有信心完全通關後業界可聘得足夠人手。

中央送港最佳禮物



行政會議成員、經民聯立法會議員林健鋒形容，中港通關是中央送給香港的最佳新年禮物，將為香港經濟帶來源源不絕的動力，並有助家庭團聚及刺激旅遊業。

他又建議旅發局與旅行社、商場、零售商等合作，推出訪港推廣及優惠，又建議政府盡快與商界組團訪問內地，為港商拓展商機。



批發及零售界立法會議員邵家輝指，本港過去零售生意有三分一來自入境旅客，相信通關有助業界復甦，業界會招聘人手和補充貨物做準備。



他認為兩地在通關一周後可再檢討是否增加配額，強調通關最重要是有序和不走回頭路。