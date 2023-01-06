﻿歐盟強烈鼓勵成員國﻿

﻿要求華客出示核酸陰性證明﻿

多國陸續對中國入境旅客採取「外防輸入」措施。歐盟強烈鼓勵成員國，要求來自中國的旅客在登機前出示四十八小時內核酸陰性證明，國際航空運輸協會則反對有關措施。外交部強調中方一直公開透明與國際社會分享疫情資訊。

由歐盟二十七個成員國官員組成的歐盟綜合政治危機應對小組，建議所有往返中國航班上的乘客均需佩戴口罩、對來自中國的旅客隨機檢測，以及對來自中國的航班作污水檢測，以監測新冠病毒的潛在新變種，成員國將於本月中再檢視應對措施。



南韓指內地入境旅客於周三的檢測陽性率升至超過三成，較前一日的約兩成六再增加；至於早前入境南韓後核酸陽性而潛逃的中國籍遊客，已在首爾落網。



國際航空運輸協會對多國實施額外檢測要求表示失望，形容是盲目措施，旅遊限制最多只能把感染高峰推遲數日，促請各國基於科學事實作出決定，採取不破壞就業和經濟的措施。



世衛總幹事譚德塞說理解部份國家對中國實施入境限制，促請中方盡快及定期發放新冠患者住院及死亡數據，以及更詳細的病毒基因排序。美國總統拜登亦對中國處理疫情的態度感到擔憂。



在北京，外交部發言人毛寧指疫情發生以來，中方一直本着公開透明的態度，同國際社會分享有關資訊，中方長期與世衛保持密切合作，當前中國的疫情形勢可控，隨著疫情防控政策的調整，中方會繼續同世衛組織開展技術交流等活動。