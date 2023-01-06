疫境數年無拜年 市民派利是更疏爽 新春市道旺年花生意料升5%

蘭花大王、千葉園始創人楊小龍說，疫情防控大鬆綁，中港快通關，他預備了十萬棵蘭花應市，料今年新春市道暢旺，花市人流有望追回疫前水平，營業額較去年上升百分之五。楊說，整體成本較疫情前大漲三倍，其中空運費用較疫情前大升四倍，種植成本亦由疫情前五至六港元一公斤，上漲至現時二十元一公斤；不過，零售價與往年相若，傳統蘭花維持一百至二百元一棵，日本皇室蘭花普遍售一千六百八十至二千八百八十八元。
家庭客將花近千元掃貨
香港鮮花盆栽批發商會主席賴榮春則預計貴價花銷量更好，一般家庭將花費八百至一千元購買年花佈置家居，較去年的五百至八百元，即增加六成至一倍。
除了買年花，家家要封利是過年。三家銀行昨開始提供兌換新鈔及「迎新鈔」服務。不少市民一早來到分行排隊，麥先生昨早六時半就來到滙豐旺角分行，共兌換了二千元的一百元面額新鈔，以及一個三千元新鈔套裝，他說多年沒和親戚朋友拜年，希望今年派多些利是，「玩得開心點！」。亦有市民指要「補回」去年利是，楊女士昨兌換了五千元新鈔，數額較去年多，又說利是的金額會增至五十元一封。
滙豐香港區財富管理及個人銀行業務分銷主管彭淑貞表示，隨着氣氛及人流更活躍，今年換新鈔的需求較過往增加，銀行會相應增加紙幣數量。