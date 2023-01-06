疫境數年無拜年 市民派利是更疏爽 新春市道旺年花生意料升5%

■不少市民昨日到銀行排隊兌換新鈔。

農曆兔年將至，年花業對市道感樂觀，料生意額比去年上升百分之五。此外，三家發鈔銀行滙豐、中銀、渣打昨起提供新鈔及「迎新鈔」予市民兌換，有市民指過去幾年因疫情未能親身跟親友拜年，會換多些新鈔派利是。蘭花大王、千葉園始創人楊小龍說，疫情防控大鬆綁，中港快通關，他預備了十萬棵蘭花應市，料今年新春市道暢旺，花市人流有望追回疫前水平，營業額較去年上升百分之五。楊說，整體成本較疫情前大漲三倍，其中空運費用較疫情前大升四倍，種植成本亦由疫情前五至六港元一公斤，上漲至現時二十元一公斤；不過，零售價與往年相若，傳統蘭花維持一百至二百元一棵，日本皇室蘭花普遍售一千六百八十至二千八百八十八元。家庭客將花近千元掃貨香港鮮花盆栽批發商會主席賴榮春則預計貴價花銷量更好，一般家庭將花費八百至一千元購買年花佈置家居，較去年的五百至八百元，即增加六成至一倍。除了買年花，家家要封利是過年。三家銀行昨開始提供兌換新鈔及「迎新鈔」服務。不少市民一早來到分行排隊，麥先生昨早六時半就來到滙豐旺角分行，共兌換了二千元的一百元面額新鈔，以及一個三千元新鈔套裝，他說多年沒和親戚朋友拜年，希望今年派多些利是，「玩得開心點！」。亦有市民指要「補回」去年利是，楊女士昨兌換了五千元新鈔，數額較去年多，又說利是的金額會增至五十元一封。滙豐香港區財富管理及個人銀行業務分銷主管彭淑貞表示，隨着氣氛及人流更活躍，今年換新鈔的需求較過往增加，銀行會相應增加紙幣數量。