國產體外心肺設備獲批緊急上市

內地疫情新增九千三百零八宗本土陽性病例，山西添一宗死亡個案。為確保重症患者治療需要，國家藥監局應急批准深圳漢諾醫療科技有限公司體外心肺支持輔助設備、一次性使用膜式氧合器套包註冊申請，為首個國產體外膜肺氧合治療設備及耗材套包獲批上市。





兩款產品將用於急性呼吸衰竭或急性心肺功能衰竭、其他治療方法難以控制並有可預見的病情持續惡化或死亡風險的成人患者。





另外，多地醫院的急症室擠滿病人，中疾控前主任高福強調醫院不是菜市場，不應該來「排隊搶菜」，內地應該逐漸過渡到「看病要預約」。高福續說，若民眾一直停留在得病就去排隊的認知，那麼醫療資源永遠也不夠用，呼籲民眾把醫療資源利用好。



