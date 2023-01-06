消防架雲梯營救 鸚鵡受驚飛走

長沙灣一隻「雞尾鸚鵡」昨凌晨零時許，趁女主人洗籠期間逃脫，女主人偕同男友落街找尋，兩小時後終在附近屋苑窗台尋回，但消防升起雲梯營救時，鸚鵡受驚再飛走不知所終（見圖）。走失雞尾鸚鵡名叫「野子」，雄性約七歲大。黃女在家飼養二十多隻鸚鵡，事發凌晨零時許，黃女在家清洗雀籠，將所有鸚鵡放出自由活動，其後點算發現「野子」下落不明。她偕用男友落樓找尋，帶來一籠鸚鵡是「野子」的父母及妹妹，希望透過親情力量讓「野子」回心轉意，不久發現牠站在鄰近幸俊苑俊賢閣七樓一單位窗台，不斷回應主人。黃女報警召來消防員，當雲梯升起時，「野子」受驚飛走，主人最終失望而歸。