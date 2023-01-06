葵涌停車場疑遭縱火 多車燒剩鐵架

葵涌再現縱火狂徒，昨早葵涌一個露天停車場突然起火，火勢波及十輛車，火警有可疑，警方列作縱火跟進。今次是葵涌一個月內第二次出現縱火事件。



昨凌晨四時許，葵喜街八號一個露天停車場突然火光熊熊，多輛貨車陷入火海，途人發現報警，消防到場將火撲滅。事件中無人受傷，約十輛車被波及，包括貨車、垃圾車、的士及私家車等，其中三車付之一炬，燒剩鐵架。其後，一輛受波及的密斗貨車，疑車斗過熱死灰復燃，消防員需撬開貨斗灌救及疏導氣流。警方正追查狂徒縱火動機及下落。



葵涌荔景邨日景樓對開街市一列店舖，上月十九日凌晨三時許突然起火，波及四間店舖。