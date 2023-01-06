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中小入學電子化 方便派位揀心儀校

2023-01-06 列印
■教育局於學校疫苗接種日期間同場設置「智方便」流動登記站攤位。
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教育局今年起會分階段將小一和中一入學申請電子化，家長如已登記具數碼簽署功能的「智方便+」，可於本月及下月透過電子平台，分別遞交中一自行分配學位申請，以及辦理小一統一派位選校手續。

已登記「智方便」的家長亦可透過電子平台，查閱中一自行分配學位正取生通知，以及接收小一和中一派位結果。

教育局副秘書長梁蘊儀表示，參加本年小一入學統一派位階段學生的家長，如以「智方便+」綁定電子平台帳戶，就可於網上辦理選校手續，毋須親身前往統一派位中心。

她又說，電子平台的學校搜尋功能可讓家長根據分區、學校網和學校資助類別等條件快速搜尋，方便選取心儀學校，且減低填表的手民之誤。
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