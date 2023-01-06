售假阿根廷隊球衣 18人落網

美斯帶領阿根廷隊奪世界盃，有不法商人覷見「球王」商機，推出假冒Adidas品牌的阿根廷國家隊球衣，更率先印上代表三度奪得世界盃的三粒星圖案，經社交媒體供訂購；據購入球衣的市民坦言售價僅約三百元，有侵權之嫌。



網上有多個售賣盜版阿根廷隊球衣的帖子內容，均以美斯相片作招徠，三粒星球衣售價為一套（球衣及球褲）二百九十九元，聲稱是「正品」。



海關指於世界盃期間加強打擊冒牌物品，共偵破二十七宗相關案件，檢獲逾十萬件懷疑冒牌足球球衣，估計市值約五千一百三十萬元，拘捕十八人。對於社交媒體帖子叫賣盜版阿根廷隊球衣，海關指會了解，如發現違反《商品說明條例》，會採取執法行動。