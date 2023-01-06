有跨境巴士出3萬請司機 ﻿通關掀「搶人潮」﻿﻿業界加錢趕復業﻿

■政府未宣佈復課日期及運輸等資訊，影響跨境巴士安排。

通關在即，各行各業倉卒準備，但部份行業人手短缺，為趕復業，市面近日掀起一波「搶人潮」。《星島日報》報道，有跨境直通巴士公司出高於市價一半的月薪三萬元搶聘司機，業界指現時只有二百名司機復職，若日後增加班次，恐未能兼顧；另有跨境學童保母車公司東主指，有行家加薪三成「搶人才」，令經營成本百上加斤，而且當局未公佈跨境生復課日期，感到不知所措。現時入境內地須持四十八小時核酸陰性結果，有化驗公司估計，通關初期設配額可以應付，但若回復疫情前每日逾二十萬人次的檢測量，恐會超出負荷。酒店業亦面對從業員不足的困境，仍需時間解決。苦等千日，內地與香港有望於本月恢復通關，當局預計逐步開放兩地的陸路、海空及鐵路運輸。停駛三年的跨境直通巴士服務可望復業，多家跨境直通巴士公司即摩拳擦掌，重新招聘司機準備復工。已轉任地盤工的跨境直通巴司機陳先生指，封關三年下九成司機轉行，近日得悉有直通巴士公司出動逾三萬元月薪請人，較市價二萬二千多元高出近一半，十分誇張。他稱，疫情前行內有二千名司機，但現時復業者僅一成，即約二百人，供不應求下，各公司以高價搶人。他坦言有考慮重操舊業，「難得有人出高價」。他又指，不少轉職保安或外賣速遞的行家，都對高薪感到興趣。盼政府准超齡司機復業港粵直通巴士協會理事蔡順基直言，通關帶來生機，但業界缺人是事實，其實去年底傳出有望通關，業界即時聯絡到近二百名司機，及一百五十架旅巴，可以短期復業行駛。他稱，預計通關初期只前往深圳，載客量每日最多一萬人次，暫可應付，但若未來須增加班次，現時人手無法應付。他承認請人難，加上兩成司機「超齡」，令人手更緊絀。面對同行出高薪搶人，他指，行業投入保險及維修等成本沉重，普遍只能維持二萬二千多元的薪金，暫時見步行步。他建議當局容許超齡司機復業，並希望當局特事特辦，短暫放寬讓內地司機駕駛直通巴士來港。教局未宣復課詳情影響安排涉及中港交通的還有跨境學童巴士服務，現時尚有一萬八千多名跨境生留在內地，教育界近日與教育局商討後指，中學跨境生可望最早於下月初回港上學，小學跨境生則於下月中復課。有跨境學童保母車公司東主指，近日行內掀起爭聘司機及保母，以司機為例，一般月薪兩萬多元，有同業加價三成「搶人」，競爭激烈，「大家希望把握今次通關機會搶生意」。復課時間表疑似出現，經營跨境學童保母車公司的蔡先生表示歡迎，其公司原本接載近千名跨境生，近日忙於聯絡跨境生家長，了解是否仍需要服務，並檢查跨境生的證件、司機的駕駛執照及保母的禁區紙有否過期等籌備工作。不過，他指最失望是教育局一直有未正式公佈復課日期，同時未聯絡到入境處及運輸署等相關部門，商討到口岸接載學童的行車路線、泊位及時間表等重要細節。蔡指，有同行已結業或停工休業，他靠賣樓、賣車及借債才籌集到千萬元資金，支薪留住司機及保養車輛，終於有望捱過三年寒冬，現時希望盡快通關，可以逐步收復失地。新界校長會副主席朱偉林亦關注，跨境生何時復課，特別是跨境生每日往返中港，若按內地要求要出示四十八小時核酸陰性報告，即隔日要做一次檢測，正苦惱如何在上課期間安排學生進行檢測。